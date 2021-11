Calciomercato Roma, scambio spiazzante | Salta il “doppio” colpo

Calciomercato Roma, scambio e beffa: dalla Spagna arrivano notizie che potrebbero far saltare il “doppio” colpo che aveva in mente Pintp

Scambio e beffa. Improvvisa anche, perché tutto lasciava presagire che almeno uno dei due “colpi” potesse andare in porto. Ma le cose sono cambiate in maniera veloce, e anche inaspettata, almeno secondo i piani di Tiago Pinto. E invece, dalla Spagna, secondo quanto riportato dal portale fichajes.net, le cose starebbero proprio in questo modo.

Sì, perché se nei giorni scorsi vi avevamo parlato del fatto che il Manchester United sarebbe pronto anche a versare la clausola di 90 milioni di euro per strappare Koundé al Siviglia e, in questo modo, l’attuale direttore sportivo degli andalusi avrebbe avuto la possibilità di virare in maniera decisa su Kumbulla che sarebbe un obiettivo della squadra spagnola. Ma una nuova idea, potrebbe stravolgere i piani del general manager giallorosso.

Calciomercato Roma, c’è lo scambio

Sì, perché per ovviare alla partenza del difensore francese, il Siviglia potrebbe chiedere ai Red Devils le prestazioni di Lindelof, il centrale che è in uscita dalla Premier League e sul quale, la Roma, ci aveva fatto un pensiero per il prossimo mercato di gennaio anche perché, a portarlo in Inghilterra, era stato appunto Mourinho. Lo Special One credeva sicuramente alla possibilità di prendersi un suo ex pallino. Ma le cose sono cambiate in maniera, come detto, del tutto improvvisa.

Le possibilità quindi che Kumbulla possa rimanere anche per la seconda parte di stagione in giallorosso si alzano in maniera sensibile. Perché il Siviglia sembrava realmente una delle squadre maggiormente interessate alle prestazioni del difensore albanese. Ma così forse non sarà. Con Pinto che dovrà verosimilmente cambiare le proprie strategie.