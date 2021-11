Calciomercato Roma, Mourinho l’ha convinto | Ha già detto sì

Mentre la riapertura del calciomercato si avvicina, la Roma continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho.

Manca poco meno di un mese e mezzo al via della sessione invernale di calciomercato. La finestra di trasferimenti di gennaio sarà l’occasione per la Roma di portare avanti il lavoro cominciato in estate. L’arrivo di José Mourinho in panchina, come ribadito ieri sera dal General Manager Tiago Pinto, ha segnato l’inizio di un percorso di crescita triennale e il calciomercato di gennaio rappresenta una delle tappe di crescita.

La sintonia tra proprietà, dirigenza e allenatore è totale. Anche le polemiche sollevate nelle scorse settimane da alcune scelte di Mourinho sembrano non aver minimamente scalfito il rapporto tra le varie componenti del club. Che si appresta ad affrontare la finestra trasferimenti con quell’unità d’intenti indispensabile per continuare a crescere remando tutti nella stessa direzione.

Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso | Lui ha già detto sì

Le indicazioni fornite da Mourinho, dunque, sono state recepite e condivise dalla dirigenza giallorossa. Le esigenze della squadra, d’altra parte, sono ben note. Ora spetterà a Tiago Pinto e ai suoi collaboratori riuscire a soddisfare pienamente il tecnico, che si aspetta uno sforzo importante finalizzato a rinforzare la rosa. Priorità assoluta al centrocampo e alla difesa, con l’arrivo di almeno tre nuovi elementi tra i due reparti.

Per la posizione di vice Karsdorp, l’allenatore portoghese ha da tempo fatto la sua scelta: Mou vuole Diogo Dalot. Lo aveva già voluto a Manchester ai tempi della sua esperienza sulla panchina dello United e ora vorrebbe averlo a disposizione in giallorosso. Lo conferma Alfredo Pedullà, secondo il quale il calciatore avrebbe già detto sì al trasferimento a Roma. Resterà da trovare la quadra con i Red Devils, decisi a non fare sconti ma consapevoli che Dalot, fino a questo momento, è rimasto ai margini del progetto tecnico.