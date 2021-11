Calciomercato Roma, scacco matto Pinto | Parte l’effetto domino

Calciomercato Roma, Pinto e il colpo a sorpresa: l’effetto domino è assolutamente irruento, e coinvolge diverse squadre.

A centrocampo sono diversi i profili vagliati da Tiago Pinto: il preferito, per una questione non soltanto economica, ma anche squisitamente tecnica, è Denis Zakaria, ma la concorrenza per il centrocampista elvetico sta diventando sempre più folta.

Ecco perché il general manager dei capitolini tiene aperte diverse porte, una delle quali porta al Real Madrid: un’opportunità piuttosto che un vero e proprio obiettivo, Dani Ceballos è sempre più vicino a dire addio alle Merengues. Stando a quanto riferito da elgoldigital.com, però, lo spagnolo a meno di clamorosi colpi di scena approderà al Betis Siviglia, offrendo l’occasione per l’addio (in prestito) di Paul Akououkou.

Il giovane ivoriano, infatti, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, anche se ha già dimostrato, alla luce delle sue qualità tecniche e fisiche, di poter ricoprire un ruolo da protagonista in futuro, dopo una fisiologica fase di apprendistato. Motivo per il quale, Pellegrini sarebbe disposto a privarsene solo con la formula del prestito; operazione, però, subordinata all’eventuale approdo di Ceballos, che comunque sembra essere a un passo dal Betis, a meno che la Roma non decida di ribaltare le carte in tavola con un’offerta last minute.