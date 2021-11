Mourinho, esonero da record | Tutte le cifre

Josè Mourinho è primo in una speciale classifica nel mondo calcistico. Il tecnico portoghese siede sul gradino più alto del podio, staccando Antonio Conte e Pochettino.

Statistica molto particolare che investe il tecnico della Roma. Josè Mourinho risulta essere il primo in classifica, staccando di gran lunga diversi colleghi. La classifica è stata stilata in Inghilterra e svela diverse sorprese economiche. Ecco la graduatoria che vede sul gradino più alto lo Special One.

Josè Mourinho continua ad allenare la Roma a Trigoria in vista del ritorno in campo. Domenica sera i giallorossi saranno ospiti del Genoa. L’imperativo per la truppa romanista è ritrovare la vittoria, dopo una serie di risultati tutt’altro che esaltanti. Mentre i tifosi sperano in un presto riscatto, arriva una classifica che sancisce un nuovo record per Mou. Il tecnico portoghese non ha risentito minimamente degli esoneri arrivati, le cifre guadagnate sono da record.

Mourinho re degli esonerati, tutte le cifre da record

Il portoghese ha guadagnato più di qualsiasi tecnico esonerato in Inghilterra. La speciale classifica è stata stilata da ‘Managerial Payouts’, e ripresa dal portale Calciomercato.it . In analisi tutte le cifre incassate dagli allenatori esonerati in Premier nell’ultimo decennio, nessuno eguaglia Mou.

Lo studio ha calcolato una media che ha coinvolto tutti gli allenatori esonerati a partire dalla stagione 2011/12. Tra Tottenham, Man Utd e Chelsea la media guadagnata da Mourinho è impressionante, si attesta sulla cifra di 50mila euro al giorno. Il portoghese mette in fila illustri colleghi, tra i quali l’italiano Antonio Conte. L’ex Juve, da poco tornato in Premier, chiude il podio all’ultimo gradino. Al secondo posto si piazza invece Mauricio Pochettino. In totale il portoghese ha guadagnato una cifra davvero astronomica, parliamo di 116 milioni e 398.815 euro.