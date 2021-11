Roma-Inter, l’infortunio potrebbe essere più serio del previsto. Inzaghi lo potrebbe perdere per il big match. Ecco i risultati degli esami.

L’infortunio, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, potrebbero essere più lunghi del previsto. E non solo mettono a repentaglio la sua presenza in Roma-Inter in programma i primi giorni del mese di dicembre, ma anche tutto il 2021.

Alexis Sanchez, out nell’ultima partita del Cile nelle qualificazioni mondiali sudamericane, è rientrato ieri a Milano e oggi si sottoporrà a dei nuovi accertamenti. Dai primi controlli effettuati in Patria, si parla di una semplice contrattura alla coscia destra. Ma la sensazione è che si potrebbe trattare di qualcosa di più serio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, colpo ancora possibile | Lo porta Raiola

Roma-Inter, Sanchez rischia di chiudere il 2021

C’è la possibilità, con esami più approfonditi rispetto a quelli che il cileno ha fatto con la propria nazionale, che possa essere uno stiramento. Che farebbe ovviamente chiudere in anticipo l’anno solare a un elemento che soprattutto nell’ultimo periodo ha riguadagnato delle gerarche importanti all’interno della rosa nerazzurra. E, probabilmente, visti i molteplici impegni che l’Inter avrà nelle prossime settimane, una sua presenza all’Olimpico ci poteva anche stare. Come detto, delle novità importanti ci saranno già nel pomeriggio di oggi, quando Sanchez avrà modo di capire con certezza l’entità del suo infortunio.

Il rischio che possa essere uno stop più lungo di quello che sperano gli interisti è sicuramente alto in questo momento. E sarebbe di certo un problema in meno per Mou, visto che Sanchez potrebbe anche creare dei problemi alla retroguardia giallorossa con le sue qualità tecniche.

L’ultimo aggiornamento sorride a metà a Simone Inzaghi, per Sanchez un semplice risentimento muscolare. Almeno un paio di settimane di stop, a questo punto rimane in fortissimo dubbio la sua presenza nel big match Roma-Inter. La gara si giocherà allo stadio Olimpico, il 4 dicembre alle ore 18:00.