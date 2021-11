Calciomercato Roma, rinforzo dalla Juve per Mou | C’è però una beffa

Calciomercato Roma, le prossime operazioni di Pinto potrebbero vedere approdare tra le fila capitoline un elemento che ben conosce il nostro campionato.

Se la questione del centrocampo non deve lasciar credere che a Trigoria non si stia pensando a come migliorare anche gli altri reparti, c’è anche da dire che essa rappresenta, al momento, la vera e propria priorità per Mourinho.

Che lo Special One abbia bisogno di un nuovo elemento in mediana è risaputo sin dal giorno del suo arrivo. Così come si sa che il mancato approdo di un centrocampista è stato principalmente legato alle tante difficoltà abbattutesi sull’iter preliminarmente delineato da Pinto e che hanno costretto lui a percorrere nuove strade.

Ciò, quindi, ci lascia intendere che, al fronte dei giusti presupposti, l’ex Benfica farà di tutto per provare ad accontentare il connazionale nel mercato di gennaio. Quest’ultimo sarà caratterizzato da importanti movimenti sia in entrata che in uscita. E, come accaduto in estate, il leitmotiv, oltre a quello della sostenibilità in diacronia, sarà quello di comprare giocatori che accontentino l’allenatore.

Lungi dal volersi distinguere da trattative cervellotiche e poco funzionali, come troppe volte accaduto in passato, ecco che uno dei primi nuovi arrivi, gradito a José, potrebbe giungere da Torino.

Calciomercato Roma, non tramonta l’ipotesi Ramsey

Un rinforzo potrebbe infatti essere trovato in casa Juventus. Ci riferiamo ad Aaron Ramsey, ex Arsenal che ha dimostrato in pochissime occasioni quel valore che ben aveva sciorinato in Premier League. Le difficoltà di adattamento al nostro campionato, unitamente alle problematiche fisiche hanno portato lui a finire ai margini delle gerarchie juventine.

I bianconeri al momento non hanno ricevuto offerte ma potrebbero accettare di salutare il gallese anche in prestito, consapevoli dell’apprezzamento nei suoi confronti di diversi club di Premier e, soprattutto, di José Mourinho. Per il portoghese, Ramsey rappresenterebbe un profilo di qualità ma non rispondente esattamente alle caratteristiche attualmente ricercate. A riportare il tutto è stato Calciomercato.com.

Ciò che va sottolineato, però, è che l’impellenza con la quale a Torino si sta cercando di catalizzare la sua uscita è giustificata dall’ulteriore bramosia di regalare a mister Allegri un nuovo centrocampista. In pole position c’è Denis Zakaria, sul quale, tra le varie, c’è proprio l’interesse della Roma. Resta dunque da capire quanto conveniente possa essere uno scenario del genere. Al netto delle difficoltà e dei dubbi sull’integrità del centrocampista, i giallorossi sono davvero intenzionati ad acquistare un esubero la cui uscita permetterebbe ad una rivale così importante di fiondarsi su quello che, ad oggi, è il profilo che più piace in quel di Trigoria?

A Pinto e soprattutto a “Mou” l’ardua sentenza.