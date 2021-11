La Roma annuncia una serie di importanti iniziative per contrastare la violenza contro le donne. Parte la campagna 1-5-2-2 #savethetactic.

Ancora una volta la Roma dimostra la sua sensibilità verso i temi di attualità. Il club giallorosso, infatti, ha annunciato il lancio di una serie di iniziative nell’ambito di una importante campagna di contrasto alla violenza contro le donne. La campagna prende il nome di 1-5-2-2 #SaveTheTactic e si propone di sensibilizzare il pubblico sul tema e di promuovere il numero telefonico antiviolenza e stalking. Il servizio 1522 svolge un’importante funzione di snodo a livello territoriale tra i servizi a supporto di coloro che vi si rivolgono: il 70,5% delle vittime nel secondo trimestre 2021 è stata indirizzata verso un servizio territoriale (dato in aumento rispetto al primo trimestre del 2021) e di queste l’89,5% (pari a 2.678 vittime) è stata inviata ad un Centro antiviolenza.

Numerose le iniziative che il club ha deciso di mettere in campo per supportare una campagna ritenuta importante dalla proprietà: la Roma ha infatti deciso di destinare il 50% dell’incasso di Roma-Zorya, gara di Conference League che si giocherà il 25 novembre, alla fondazione Roma Cares, impegnata a realizzare percorsi formativi per le donne vittime di violenza. Inoltre, durante il prossimo turno di Campionato calciatrici e calciatori della Roma indosseranno una maglia con una patch dedicata alla campagna. Le maglie indossate andranno poi all’asta. Il ricavato verrà devoluto a Roma Cares.

Anche quest’anno la Fondazione giallorossa si avvarrà del prezioso aiuto di ManpowerGroup e della sua Fondazione Human Age Institute. Con loro la Roma continuerà il lavoro di sostegno alle donne con il duplice obiettivo di valorizzare le potenzialità personali e di portare avanti una formazione professionale in linea con le scelte lavorative maturate. La campagna 1-5-2-2 #SaveTheTactic è sostenuta dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

Dell’iniziativa ha parlato anche Elisa Bartoli, capitano della Roma Femminile: “Sono davvero orgogliosa di vedere la Roma ancora una volta in prima linea in una campagna di sensibilizzazione su un tema così importante. È un privilegio essere parte di questa iniziativa e sono certa che anche questa volta i tifosi si ritroveranno uniti in questa importante iniziativa”.