Genoa-Roma, sorriso Mourinho: recupero fondamentale per il tecnico portoghese che lo manderà in campo dal primo minuto

Finalmente una buona notizia in casa giallorossa. Una di quelle che fanno felici i tifosi ma non solo. Anche José Mourinho finalmente può sorridere. Perché, secondo quanto riportato da Sky Sport, è riuscito a recuperare Lorenzo Pellegrini. Il capitano ci sarà, probabilmente dal primo minuto, in una sfida che potrebbe decidere le sorti della stagione giallorossa.

Il giocatore dovrebbe gestire il problema che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e che gli ha fatto saltare anche la convocazione con la nazionale di Roberto Mancini. Scenderà in campo a Marassi, mentre si riposerà nella gara di Conference League giovedì prossimo. Per poi nuovamente essere in campo contro il Torino nel prossimo weekend. Il capitano, quindi, ci sarà.

Genoa-Roma, Mourinho sorride

Sorride quindi Mourinho, che potrà contare quindi sulle prestazioni del suo elemento migliore all’interno della rosa giallorossa. Pellegrini sta bene, o almeno così sembra, e ci vuole essere in una gara cruciale. Sicuramente non sarà al massimo della condizione fisica, ma non ci sono dubbi che il suo carisma e la sua presenza possono in qualunque caso aiutare la squadra.