Calciomercato, game over Roma | Blitz Juve con lo scambio

Calciomercato Roma, la sfida con la Juventus non si ferma a Zakaria: l’ultima idea dei bianconeri che manda in scacco Pinto.

In una sessione di calciomercato di riparazione che, salvo clamorosi colpi di scena, si preannuncia sostanzialmente avara di grandi investimenti, anche e soprattutto i top club dovranno essere bravi a capitalizzare la varie occasioni che si paleseranno, magari provando ad intavolare scambi per riuscire a piazzare qualche esubero.

Soprattutto per quanto concerne la mediana, sono tanti i calciatori di Mou che hanno le valigie in mano, come ad esempio Villar e Diawara. Non è un caso che Pinto stia sondando il terreno proprio per arrivare ad un centrocampista: i contatti per Zakaria, ad esempio, si collocano proprio in quest’ottica. Ma la corsa all’elvetico sta diventando con il passare delle ore si più una…rincorsa, a causa dell’inserimento, tra le altre, anche della Juventus, con la quale i giallorossi potrebbero dar vita ad un altro interessante duello di mercato, che questa volta riguarda un possibile affare in Liga.

Calciomercato Roma, la Juventus ci prova per Ceballos | Rabiot sul piatto

Accostato alla Roma, ma solo attraverso sondaggi esplorativi, Dani Ceballos sarebbe finito nel mirino anche della Juventus, con i bianconeri che, secondo quanto riferito da calciomercatoweb.it – ricalcando un’indiscrezione già rilanciata da calciomercato.it-, sarebbero disposti a “sacrificare” Adrien Rabiot, offrendo il francese come contropartita per arrivare allo spagnolo dei Blancos, sul quale però è fortissima la concorrenza del Betis Siviglia. Come evidenziato dalle fonti iberiche, infatti, Ceballos sembra essere intenzionato ad accettare la corte del Betis, o quantomeno a restare in Liga, rispedendo al mittente le proposte dalla Serie A: staremo a vedere quali potranno essere gli sviluppi della situazione.