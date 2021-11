Calciomercato Roma, addio Mkhitaryan | Ribaltone a gennaio: 10 milioni

Calciomercato Roma, la situazione Mkhitaryan è in evoluzione e Pinto è già al lavoro per trovare un suo sostituto. Colpo da 10 milioni.

Uno dei corpi avulsi della nuova Roma che Mourinho sta cercando di plasmare è sicuramente Mkhitaryan, lontano parente rispetto al calciatore incisivo e dirompente ammirato sotto l’ultima gestione Fonseca.

L’armeno è apparso molto spesso un corpo avulso alla manovra, statico, incapace di assumersi adeguate responsabilità offensive, che sono ricadute inevitabilmente su Lorenzo Pellegrini. Il rapporto con Mou, rispetto ai tempi della comune militanza allo United, è migliorato, ma se lo Special One dovesse continuare ad adottare il 3-4-1-2, chiaramente gli spazi di manovra per l‘ex Dortmund sarebbero ancora più ridotti, motivo per il quale ipotizzare un suo addio in estate è operazione tutt’altro che utopistica. Il suo contratto scade nel 2022, e al momento non si segnalano novità per quanto concerne il rinnovo, con Pinto che, anzi, sta cominciando a tastare il terreno in vista della sua sempre più probabile sostituzione.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Kostic | Colpo da 10 milioni a gennaio

Secondo quanto riportato da il “Corriere dello Sport” stamani, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma per Filip Kostic, esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte che Pinto ha già seguito con attenzione quest’estate, prima di decidere di virare su altri tipi di profili. Il calciatore è attenzionato anche da Inter e Lazio, ed avrebbe espresso il suo desiderio di cambiare aria e di approdare in Italia già a gennaio, sebbene il ds dell’Eintracht abbia provato a spegnere le voci legate a possibili partenze eccellenti già a gennaio. La regia di Lucci, a cui il serbo ha affidato la procura, potrebbe agevolare il tutto, per un’operazione che a gennaio potrebbe aggirarsi complessivamente sui 10 milioni di euro: l’Inter al momento è in pole, con Marotta che vede in Kostic il profilo ideale per il dopo-Perisic, ma anche la Roma è alla finestra, pronta ad intervenire qualora dovessero palesarsi i presupposti giusti.