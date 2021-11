Calciomercato Roma, scacco matto Inter | “Addio” con lo scambio

Calciomercato Roma, l’intrigo con l’Inter potrebbe rivelarsi fatale: il super scambio che scompagina i piani di Pinto.

Manca sempre meno alla “riapertura” dei battenti della Serie A, con la Roma di Mou che sicuramente vorrà gettarsi alle spalle l’ultimo periodo nel quale Pellegrini e compagni hanno fatto una fatica tremenda a ricalcare le sfavillanti prestazioni del primo scorcio di stagione.

Contro il Genoa i giallorossi vanno a caccia di tre punti che sarebbero preziosissimi nella corsa alla Champions League, ma intanto Pinto è già all’opera per programmare una sessione invernale di calciomercato nella quale i capitolini cercheranno in tutti i modi di mettere a segno quei colpi con i quali innalzare il tasso tecnico e il ventaglio di opportunità del “roster” dello Special One. Il reparto attenzionato è chiaramente il centrocampo; il nome in evidenza è sempre quello di Denis Zakaria, ma viste le difficoltà riscontrate per arrivare al centrocampista elvetico, la Roma sta cominciando a vagliare alternative importanti. In Inghilterra si vociferava di un possibile ritorno di fiamma per Xhaka, ma non è finita qui.

Calciomercato Roma, l’Inter rovina i piani: colpo Nandez con lo scambio

Un altro nome in orbita giallorossa è quello di Nahitan Nandez, per il quale soprattutto in estate furono mossi passi in avanti concreti, senza riuscire però ad arrivare una soluzione definitiva. Nei giorni scorsi il ds dei sardi Capozucca ha spento sul nascere qualsiasi possibilità di partenza, ma la sensazione è che l’uruguayano abbia ancora le valigie in mano, e stia solo aspettando la situazione propizia per partire. Come evidenziato da Interlive.it, è l’Inter il club maggiormente intenzionato a sferrare il colpo, con i nerazzurri che potrebbero entrare nell’ordine di idee di mettere sul piatto nell’eventuale trattativa con il Cagliari, come parziale contropartita tecnica, il cartellino di D’Ambrosio, il cui contratto con i Campioni d’Italia uscenti scade il prossimo 2022.

Inzaghi sarebbe piuttosto recalcitrante a privarsi di un profilo poliedrico come quello del difensore campano, con l’Inter che a quel punto dovrebbe tastare il terreno per un sostituto all’altezza, con Marotta che potrebbe virare a quel punto su Armando Izzo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Torino e medita l’addio.