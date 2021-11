Calciomercato Roma, fumata nera | Firma saltata

Nuovissimo scenario di mercato in casa Roma. Ecco l’ultim’ora che cambia gli scenari in vista della sessione di riparazione. C’è stata la fumata nera, la firma è saltata.

I tifosi giallorossi attendono con impazienza il ritorno in campo. La Roma domenica farà visita al Genoa, fresco di guida tecnica e societaria. Mentre inizia il countdown verso l’importante gara del Marassi arriva un annuncio importante. L’ultim’ora di calciomercato disegna uno scenario decisamente in salita per i giallorossi.

L’ultima pausa dell’anno solare è ormai alle spalle in Serie A. Domani si torna in campo, per la tredicesima giornata di campionato. La Roma scenderà in campo nel posticipo della domenica, ancora una volta in trasferta. Mentre i tifosi sperano vivamente in un risultato positivo a Genova, tante attenzione sono rivolte al mese di gennaio. Sarà fondamentale agire bene sul calciomercato, misurare le ambizioni della società giallorossa. Mourinho non ne ha fatto di sicuro mistero, vuole diversi rinforzi per puntellare la squadra a sua disposizione. Uno dei primi colpi dovrà essere, imprescindibilmente, nella zona nevralgica del campo.

Calciomercato Roma, fumata nera e firma saltata

Non sembra voler finire la telenovela sul nuovo centrocampista della Roma. La conferma arriva decisa dalla redazione del sito Calciomercato.it ed arricchisce la vicenda. I giallorossi hanno da tempo scelto la prima opzione per il centrocampo, Denis Zakaria. Sullo svizzero c’è da registrare la concorrenza di mezza Europa.

La Roma sta facendo di tutto per bruciare la concorrenza, è lui il nome in cima alla lista di Tiago Pinto. Secondo quanto comunica la giornalista Eleonora Trotta “2 settimane fa la Roma aveva fissato appuntamento per chiudere Zakaria. La firma non è arrivata perché ci sono alcuni ostacoli, ma la Roma ci proverà ancora.” Infine una notizia che potrebbe spingere il centrocampista verso altri lidi: “La volontà di Zakaria è la Premier League”.