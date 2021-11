ASRL | Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in mediana: il punto

Altro duro lavoro sia in entrata che in uscita per Tiago Pinto, alle prese con il calciomercato della Roma.

Il general manager giallorosso dovrà proseguire con il percorso iniziato l’estate scorsa, seguito e coadiuvato dall’allenatore giallorosso José Mourinho.

Il calciomercato di gennaio sta per aprire i battenti e la Roma è segnalata come una delle società più attive nella sessione invernale. José Mourinho ha più volte fatto riferimento ad una rosa incompleta e dal 2022 si aspetta almeno un centrocampista centrale e un esterno destro che sia in grado di competere alla pari con Rick Karsdorp. Per quanto riguarda la mediana, il profilo più gradito e difficile per la concorrenza resta quello di Denis Zakaria, ma il 24enne svizzero non è sicuramente l’unico dossier presente sulla scrivania di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, le ultime su Herrera

Nelle ultime ore si sta parlando molto anche di due potenziali ritorni di fiamma che rispondono ai nomi di Herrera e Xhaka. Per quanto concerne il messicano dell’Atletico Madrid, secondo quanto raccolto da Asromalive.it ad oggi non ci sono stati nuovi contatti con i rappresentanti del calciatore. Benché scarsamente utilizzato da Diego Pablo Simeone, l’ex Porto non ha ancora ricevuto indicazioni decisive sulla sua potenziale cessione a gennaio. Una partenza che non si può affatto escludere, ma che è vincolata anche al reperimento di buone occasioni in entrata da parte dei ‘Colchoneros’. In questa stagione ha totalizzato 9 presenze, sette delle quali in campionato e le restanti due in Champions League. La scorsa stagione aveva fornito 2 assist in 21 presenze, mentre alla prima stagione a Madrid un gol in 30 presenze.