Calciomercato Roma, irrompe il Newcastle | Concorrenza spietata

Aumenta la concorrenza in vista del calciomercato di riparazione. Tiago Pinto è a caccia di rinforzi per Mou, ma la trattativa più calda stenta a decollare.

In casa Roma si aspetta con trepidazione la finestra di mercato di riparazione. Non mancano le richieste del tecnico, tanto lavoro da fare per il Gm Tiago Pinto. Lavoro non sempre semplice, si arricchisce la telenovela in vista di gennaio. La concorrenza ora è spietata, anche la nuova super potenza del calcio inglese si mette in coda.

Sia chiaro, le attenzioni del momento sono tutte sul ritorno in campo. Ma l’ultima sosta Nazionali del 2021 ha fatto luce sul futuro di tante trattative di mercato. In casa Roma le attenzioni si concentrano ancora una volta nella zona centrale del campo. Come fu tormentone quest’estate, con protagonista Xhaka, il nome del nuovo centrocampista della Roma continua ad essere un mistero. Pochi dubbi su chi sia la prima scelta, un po’ come lo svizzero dell’Arsenal pochi mesi fa.

Calciomercato Roma, concorrenza spietata a centrocampo

Il nome in cima alla lista dei portoghesi è quello di Denis Zakaria. Anche lui svizzero come Xhaka, al passo d’addio col Borussia M’gladbach. I giallorossi stanno provando di tutto per strapparlo alla concorrenza delle rivali. Ma la concorrenza aumenta, la sfida si fa spietata.

Il centrocampista elvetico ha vari estimatori in Premier League, e la lista continua ad allungarsi. Ultimi ad iscriversi i bianconeri del Newcastle. Il club è fresco del passaggio di proprietà agli sceicchi sauditi. La super potenza economica dei sauditi è più che probabile si scateni sulla prossima sessione di mercato. In aggiunta la volontà del calciatore, che preferirebbe giocare in Premier League. Ora la strada per Tiago Pinto sembra davvero in salita, il portoghese tenterà l’affondo o virerà verso un piano B?

