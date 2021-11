Roma, ultim’ora Trigoria: due positivi al Covid

Roma, ultim’ora da Trigoria: sarebbero due positivi al Covid dentro la squadra giallorossa. Non arrivano buone notizie per Mourinho

Notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, ci sarebbero due giocatori positivi nella Roma di Mourinho che domani si appresta ad affrontare il Genoa in trasferta. C’è attesa insomma per capire chi siano i calciatori che domani non potranno scendere in campo in una delle partite più importanti della stagione.

Non c’è quindi l’ufficialità, ma è solamente un’indiscrezione di Sky. Quindi si spera che questa notizia possa essere smentita dalla società giallorossa. Fino al momento, in questa stagione, non c’erano stati dei problemi del genere. Ma un incremento dei casi positivi in Italia, tocca quindi anche i calciatori. Oggi, inoltre, è uscita fuori anche la notizia di Politano, positivo, nonostante il vaccino.

