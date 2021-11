Calciomercato Roma, confermata l’anticipazione di ASRL: c’è la possibilità di un clamoroso ritorno in giallorosso nei prossimi mesi

Che lascerà la Ligue 1 alla fine della stagione ci sono pochi dubbi. Che lo potrebbe fare a gennaio rimane ancora una cosa fattibile. E c’è anche la suggestione di un possibile ritorno. Anche se i costi dell’operazione appaiono davvero difficili per la Roma di Tiago Pinto.

In ogni caso, la Roma pensa al ritorno di Paredes, come anticipato dalla nostra redazione, e il Messaggero rilancia la notizia questa mattina che il centrocampista del Psg, con un passato proprio tra le fila dei giallorossi, è destinato a lasciare il club parigino. Pinto quindi pensa al clamoroso ritorno. Anche se, per i costi, appare decisamente impossibile.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, game over Roma | Blitz Juve con lo scambio

Calciomercato Roma, suggestione Paredes

Partiamo comunque da un dato di fatto: Paredes, in questa stagione, il campo lo ha visto con il binocolo. Pochettino ha deciso di metterlo da parte e di certo non si metterebbe di traverso a una cessione già nei prossimi mesi. Un’altra certezza, in tutto questo, è che la Roma è alla ricerca di un centrocampista, con Zakaria in pole e con la pista Xhaka che sembra essere tornata in auge. Ma senza dubbio, riuscire a prendere nuovamente l’argentino, sarebbe qualcosa di clamoroso.

Un’operazione, però, fattibile solamente in prestito e non a titolo definitivo. E siccome di problemi economici, dentro il Psg, non ce ne stanno, chissà quale potrebbe essere la decisione del centrocampista che, magari spinto dalla voglia di lavorare con José Mourinho, che gli affiderebbe senza se e senza ma le chiavi del centrocampo, un pensiero al ritorno in giallorosso ce lo potrebbe davvero fare. Difficile, insomma. Ma non del tutto impossibile.