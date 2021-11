Genoa-Roma, infortunio nei minuti finali | La situazione

Un’importante vittoria per la Roma di José Mourinho, grazie alla doppietta di Felix Afena-Gyan. Nei minuti finali però è uscito un giallorosso.

Lo Special One però dovrà fare i conti anche con l’infermeria. Infatti per le prossime partite difficilmente torneranno a disposizione Gonzalo Villar e Bryan Cristante, positivi al Covid-19.

A questi si aggiunge anche Jordan Veretout. Il francese salterà la sfida di domenica pomeriggio delle ore 18 contro il Torino, perché ha ricevuto il cartellino giallo, ed essendo in diffida sarà squalificato per la prossima giornata di campionato. Nei minuti finali però ha fatto il suo ritorno in campo Chris Smalling. Il centrale inglese ha sostituito Marash Kumbulla, uscito malconcio.

Infortunio Kumbulla, la situazione

Il difensore albanese classe 2000 si toccava la coscia sinistra, sperando non sia un problema muscolare per lui che di infortuni del genere ne ha avuti già tanti in carriera per la sua giovane età. Giovedì sera i giallorossi riceveranno lo Zorya nella quinta e penultima giornata di UEFA Conference League, prima della trasferta di Sofia contro il CSKA, a caccia del primato nel girone.