Roma, tamponi pre-gara tutti negativi: sospiro di sollievo per Mou

Roma, gli tamponi effettuati dalla squadra prima della gara contro il Genoa hanno dato esito negativo. Sospiro di sollievo per Mou.

La vigilia della sfida contro il Genoa non era partita con il piede giusto per la compagine di Mou, colpita dalla notizia della negatività al Covid di Villar e Cristante, che avrà delle ripercussioni anche e soprattutto nell’undici titolare che lo Special One deciderà di schierare.

Il tecnico lusitano, però, può tirare un sospiro di sollievo: tutti i tamponi effettuati nel pre gara, a pochi istanti dal fischio d’inizio del match del Ferraris, hanno dato esito negativo. Si temeva l’insorgere di un focolaio, rischio che appare dunque scongiurato: Mou potrà contare su tutti gli effettivi, tranne che sullo spagnolo e sull’italiano, che chiaramente saranno costretti ad osservare il periodo di isolamento, prima di sottoporsi ad ulteriori tamponi.