Calciomercato Roma, decisione presa | Rescissione in difesa

Calciomercato Roma, il club avrebbe ponderato una decisione volta ad affrontare definitivamente il divenuto spiacevole rapporto con il difensore.

Nel calcio, così come nella vita, ci sono relazioni destinate ad interrompersi. Questo soprattutto in un’era dove sembra essere venuto meno il concetto di “bandiera” e dove sempre più spesso l’interesse economico viene anteposto ad ogni discorso.

Ne sanno qualcosa i tifosi della Roma, costretti a dover salutare numerosi elementi importanti negli ultimi anni e a separarsi da quelli che poi, quasi sempre, hanno dimostrato di essere degli autentici fuoriclasse. Dissimile ma non totalmente diverso è il discorso che potrebbe essere fatto pensando ai non pochi giocatori che hanno manifestato un cinismo economico ancora più triste.

Basti ricordare i non pochi esuberi che hanno preferito restare nella Capitale ai margini delle gerarchie piuttosto che giocarsi le proprie chance in nuove realtà e scenari. La questione, come molti ricorderanno, ha ritardato di non poco il piano epurativo di Pinto poi e di Petrachi prima, costringendo il club a tenere in squadra elementi ormai non più utili alla causa.

Se si escludono, ora, i profili che Mourinho ha dimostrato di non voler tenere in considerazione, si può riconoscere come la situazione nella Capitale sia migliorata di non poco. Si pensi, a tal proposito, ai quasi insperati allontanamenti di Nzonzi e Pastore. L’anelito (e soprattutto, l’obiettivo) è quello di far seguire la stessa strada anche agli epurati. Su tutti Fazio e Santon.

Calciomercato Roma, Umtiti verso la rescissione: occasione per i giallorossi?

Quello fin qui condotto è ovviamente un discorso inerente a plurimi club del nostro continente. In particolar modo, la notizia lanciata dalla Spagna in queste ore sembra avere molti punti di contatto con il mondo giallorosso. E non è da escludersi che possa avere una certa ingerenza anche nei prossimi movimenti di Tiago Pinto.

Stando a quanto riferito da Sport.es, infatti, il Barcellona sarebbe intenzionato a rescindere il contratto di Samuel Umtiti. Il francese negli ultimi anni ha vissuto una parabola discendente lapalissiana, causata soprattutto dai reiterati problemi fisici. Il passaggio di consegne Koeman-Xhavi non ha cambiato la sua posizione tra i blaugrana e ciò giustifica la decisione del club.

Quest’ultimo è consapevole che l’ex Lione, previo un recupero fisico completo, potrebbe tornare a far bene in altri scenari europei. Umtiti ha infatti 28 anni e diverse stagioni di carriera davanti a sé. La proposta di rinnovo con riduzione di stipendio non è stata però accettata e ciò spiega il motivo per il quale si stia ragionando in quest’ottica.

In tal caso, Samuel sarebbe libero di firmare da svincolato con qualsiasi club e, visto anche l’interesse passato nei suoi confronti da parte della Roma, non è da escludersi che Pinto possa considerare la sua situazione. Non si dimentichi però che il difensore ha negli ultimi quattro anni disputato circa 3400 minuti. La media cioè di circa 39 gare in quasi un lustro. Il rischio di imbattersi in un altro problema e non in un’economica soluzione è dietro l’angolo.