Calciomercato Roma, agente Felix a CM.it Tv | “Una sorpresa lo attende”

Non si spengono i riflettori intorno al nuovo pupillo della Roma. Felix-Afena Gyan è il volto nuovo dei giallorossi, ora arriva anche un nuovo annuncio dall’agente.

Una serata che non dimenticherà mai il giovane Felix. La vittoria del Marassi consegna alla Roma un nuovo talento, i tifosi sono stati stregati dalle sue capacità. Continua a crescere l’entusiasmo intorno al classe 2003, basti pensare che è il più giovane in Europa ad aver segnato una doppietta quest’anno. Ora arriva anche un nuovo annuncio da parte del procuratore, intervenuto a Calciomercato.it TV.

Due gol per iscriversi alla storia della Roma. La doppietta messa a segno ieri da Felix Afena-Gyan rimarrà negli annali del calcio. Il talentuoso attaccante ha regalato la vittoria ai ragazzi di Mourinho. Niente da fare per un Genoa comunque arcigno, al netto delle tante assenze. Tre punti decisivi, che hanno permesso ai giallorossi di agganciare il quinto posto. Scavalcati con un solo colpo Juve e Lazio e sorrisi ritrovati in casa giallorossa. Tutte le attenzione sono sul giovane attaccante ghanese, decisivo ieri sera. Anche il procuratore del giovane, Oliver Arthur, continua ad accendere gli entusiasmi intorno al ragazzo, ecco le sue parole riportate a Calciomercato.it Tv.

Agente di Felix a CM.it Tv : “Una nuova sorpresa per lui”

Felix quest’oggi è stato ancora una volta protagonista. Mourinho ha mantenuto la promessa, regalandogli il paio di scarpe costosissime promesso. E le soprese sembrano essere solo iniziate per il classe 2003, il procuratore non ha dubbi.

Il procuratore del giovane è intervenuto a CalcioMercato.it Tv, dimostrandosi ancora entusiasta per la prestazione del suo assistito. Poi l’annuncio: “Una grossa sorpresa attende il ragazzo, gliela farò io stavolta.” Novità in arrivo dunque per il giovane Felix, stavolta non sarà il tecnico a sorprenderlo ma il suo procuratore. Di sicuro, come sottolineato anche da Daniele Trecca su CM.it Tv, cade il mito che voleva Mourinho allenatore che non vede i giovani. Anche Arthur conviene col giornalista, anche i fatti da ieri sera hanno svelato una nuova verità.