Infortunio muscolare | Salta anche Roma-Juventus

Infortunio muscolare più grave del previsto. Salterà anche Roma-Juventus che è in programma il prossimo 9 gennaio. Ecco le ultime

Un infortunio muscolare più grave del previsto. Che lo ha costretto a uscire nella gara di sabato scorso contro la Lazio. E gli accertamenti hanno evidenziato che si tratta di una “lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”.

Questo il comunicato ufficiale della Juventus in merito alle condizioni del difensore brasiliano Danilo. “I tempi di recupero – si legge ancora – sono di circa 8 settimane”. Starà fuori quindi due mesi uno degli uomini più duttili della squadra di Allegri. Che può essere impiegato sia come esterno difensivo ma, all’occorrenza, anche come centrale.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la Juve sblocca tutto | Mourinho spera

Infortunio Danilo, non ci sarà all’Olimpico

E quindi non ci sarà all’Olimpico, contro la Roma, Danilo. La gara tra la formazione giallorossa e quella bianconera è in programma il prossimo 9 gennaio, la seconda sfida dopo il rientro delle festività natalizie. Un enorme problema per Allegri, che non potrà contare come detto su uno degli elementi che maggiormente riesce a tenere alta la concentrazione dentro una partita. Tanto che l’allenatore livornese lo manda in campo con regolarità appunto per questa sua caratteristica di non staccare mai la spina.

Tornerà insomma poco dopo la metà del mese di gennaio. La Juventus spera di recuperarlo almeno per il 23 del primo mese del prossimo anno, quando in programma c’è Milan-Juventus. Prima, ovviamente, non se ne parla.