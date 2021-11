Roma, è ansia Covid | Altri due casi e nuovo giro di tamponi

Roma, è ansia Covid: la squadra si sottoporrà a un nuovo giro di tamponi. Intanto due casi ufficiali nella squadra femminile

E’ ansia Covid dentro la Roma. Soprattutto dopo i 2 casi che hanno riguardato Cristante e Villar. Ma anche la squadra femminile di Alessandro Spugna non se la passa meglio in questo momento: la società, infatti, ha ufficialmente comunicato che Alice Corelli è risultata positiva. La ragazza sta bene. Ed è risultata positiva anche Elisa Bartoli, che ha lasciato il ritiro della Nazionale.

Per quanto riguarda appunto questa situazione che è ufficiale da un paio d’ore, c’è da dire che l’esito del tampone era risultato incerto venerdì, quindi Corelli non ha viaggiato con la squadra che è andata in Friuli per affrontare il Tavagnacco in Coppa Italia. Di problemi ulteriori, insomma, non ce ne dovrebbero essere.

Roma, ansia per la squadra di Mou

Probabilmente la prima squadra oggi effettuerà un nuovo giro di test rapidi. Ma il Corriere dello Sport sottolinea che saranno assai importanti quelli di domani: tutti i calciatori saranno sottoposti al tampone molecolare. Necessario dopo i quattro-cinque giorni trascorsi dopo i casi accertati. Si spera, ovviamente, che il cluster non si possa espandere. Sarebbe un bel guaio per Mourinho già alle prese con un’emergenza senza fine.

I calciatori giallorossi – ha confermato il quotidiano romano – sono tutti vaccinati. Uno solo ha fatto di recente il vaccino per motivi di salute. Quindi le percentuali di nuovi caso diminuiscono notevolmente. E ovviamente anche la possibilità che possano essere dei casi gravi. Ecco perché traspare, senza dubbio, un po’ di serenità. Ma vedremo i risultati delle prossime ore quali saranno. La squadra, infine, come detto è in bolla. Casa-Trigoria-Olimpico. Nient’altro si potrà fare per il resto della settimana.