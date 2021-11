Calciomercato Roma, Juve e Milan sul pilastro di Mou | 30 milioni

Calciomercato Roma, i due top club di Serie A si sarebbero detti interessati al cartellino del giallorosso.

Il mercato di gennaio, unitamente a quello della prossima estate, potrebbe essere caratterizzato da numerosi cambiamenti all’ombra del Colosseo ma non solo. Si cercherà, come ormai noto a tutti, di lavorare in entrata ma al contempo di allontanare definitivamente i non pochi epurati ancor presenti in quel di Trigoria.

Mourinho, infatti, nel pieno rispetto della sostenibilità, ha intenzione di costruire una squadra solida e fatta unicamente di elementi di cui si fidi al 100%. Uno scenario che dovrebbe essere “canonico” ma che in realtà, nella Capitale, ora come ora figura quasi anacronistico. Questo a causa delle recenti esperienze, caratterizzate dalla presenza a dir poco copiosa di elementi finiti ai margini e rimasti per anni in condizione di subalternità.

La strada potrebbe essere cambiata dall’arrivo del portoghese che, sin dal suo approdo, ha separato dal corpo squadra principale i profili di cui sapeva già di poter fare a meno. Il filo rosso della parentesi post-natalizia continuerà ad essere questo ma, soprattutto in base al futuro piazzamento a fine stagione, non sono da escludersi cessioni eccellenti nel futuro più o meno prossimo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, spunta la cifra per Zaniolo | Offerta e sfida alla Juve

Calciomercato Roma, Juventus e Milan ci provano per Ibanez: Maldini è in pole position

L’intenzione della società e, soprattutto, di mister Mourinho è quella di preservare la colonna vertebrale di questa squadra. Conservare ossia i giocatori più importanti e costruire intorno a questi ultimi il progetto triennale che ha convinto il portoghese lo scorso maggio ad accettare la causa dei Friedkin.

Stando a quanto riferito da Calciomercatonews.com, però, uno dei giocatori apparsi più importanti per “Mou” fino in questo momento e protagonista di una crescita catalizzata già nella passata stagione, potrebbe lasciare la Roma. Ci riferiamo a Roger Ibanez la cui evoluzione, unitamente alla giovane età, ha catalizzato l’attenzione di numerosi club.

Tra questi, si segnalano Juventus e Milan con i rossoneri attualmente in vantaggio e disposti ad avanzare un’offerta di circa 30 milioni di euro a Tiago Pinto. I presupposti affinché quest’ultimo accetti non sembrano però attualmente esserci, soprattutto se, valore del giocatore a parte, si considera la situazione difensiva della Roma dal punto di vista numerico.