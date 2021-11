Calciomercato Roma, spunta la cifra per Zaniolo | Offerta e sfida alla Juve

Ancora voci di mercato sul futuro di Nicolò Zaniolo: ecco un’altra offerta per la Roma. E la Juventus continua a seguire attentamente.

Dopo la giornata di riposo concessa ieri da José Mourinho all’indomani della vittoria di Genova, la Roma si appresta a tornare al lavoro in vista dei prossimi impegni. Giovedì i giallorossi saranno chiamati a chiudere il discorso nel girone di Conference League contro lo Zorya, poi sarà la volta, sempre all’Olimpico, del Torino. L’allenatore portoghese vuole dare continuità al risultato ottenuto domenica sera.

Nel frattempo in città è enorme l’entusiasmo per Felix Afena Gyan. La nuova stellina giallorossa, protagonista della vittoria di Marassi, ieri ha ricevuto il regalo che Mourinho gli aveva promesso. La sua esplosione rappresenta certamente la migliore notizia possibile per una squadra che, come l’allenatore aveva fatto presente in più occasioni, ha bisogno di ricambi di spessore. Parallelamente, però, c’è un’altra vicenda che tiene in apprensione l’ambiente: quella legata al futuro di Nicolò Zaniolo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ribaltone totale | Mourinho spiazzato

Calciomercato Roma, altra offerta per Zaniolo | Ecco le cifre

Il fantasista giallorosso, dopo due panchine consecutive, sembra essere tornato nome caldissimo negli scenari di calciomercato. Mourinho nei giorni scorsi ha provato a calmare le acque, ma come sottolinea calciomercato.it le squadre interessate al numero 22 della Roma non mancano. Vi abbiamo raccontato dell’interessamento del Milan, che si aggiunge a quello ormai noto della Juventus.

Ma c’è di più: Zaniolo piace molto anche all’estero. Nonostante l’avvio di stagione non semplice, la consapevolezza dell’enorme potenziale del calciatore attira l’attenzione di diversi club. E così oltre al Barcellona, sul ragazzo sarebbe forte anche l’interesse del Manchester United e del Tottenham “italiano” di Paratici e Conte. Gli Spurs sarebbero pronti a presentare alla Roma un’offerta da 40 milioni di euro per portare Zaniolo subito a Londra.