Calciomercato Roma, ribaltone totale | Mourinho spiazzato

Calciomercato Roma, la bomba dall’Inghilterra che cambia le carte in tavola e complica i piani di Pinto e Mourinho.

La vittoria contro il Genoa, oltre a regalare tre punti preziosissimi alla Roma di Mou nella propria rincorsa “europea”, ha contribuito a ridare entusiasmo ad un ambiente a cui serviva uno scossone importante, dopo il periodo di “torpore” nel quale sembrava essere caduta.

Pinto, intanto, è al lavoro per farsi trovare presente all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato; sono almeno due, infatti, i rinforzi richiesti dallo Special One, che ha fatto capire come l’acquisto di un centrocampista e di un laterale poliedrico sia di stringente necessità. In questo senso, uno dei primi nomi sulla lista è quello di Diogo Dalot, laterale portoghese in forza al Manchester United, che sembrava essere sul punto di partenza, ma che invece avrebbe maturato una decisione a sorpresa.

Leggi anche –> Roma, gelo tra Mourinho e Zaniolo | La rivelazione in diretta

Calciomercato Roma, ribaltone Dalot: decisione a sorpresa

Stando all’indiscrezione rilanciata dal “The Sun“, infatti, Dalot si sarebbe convinto a giocarsi le proprie chances con la maglia dello United, a maggior ragione dopo il ribaltone in casa Red Devils, che ha portato all’esonero di Solskjaer e alla nomina ad interim di Carrick, che ha il compito di risollevare le sorti di una squadra che non ha mai convinto al 100% dall’inizio di questa stagione, e nella quale Dalot proverà a fornire il suo contributo. La concorrenza di Wan Bissaka non fa paura all’ex Milan, che sarebbe intenzionato a rispettare il suo contratto con il club di Manchester, che scade nel 2023.