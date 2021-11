Roma, gelo tra Mourinho e Zaniolo | Rivelazione in diretta

Roma, aria sempre più pesante tra Mourinho e Zaniolo: la rivelazione in diretta prova a fare chiarezza. Ecco i dettagli.

La Roma è riuscita ad espugnare il “Marassi” grazie ad una prestazione importante, solida e concreta, decisa nel finale dalla doppietta salvifica di Felix Gyan, ma condotta sin dall’inizio con personalità, al netto dei molti infortuni e di qualche scelta tecnica che ha fatto discutere.

La più clamorosa, neanche a dirlo, è legata all’esclusione di Niccolò Zaniolo, che ha osservato tutta la gara standosene in panchina: Mou non gli ha concesso neanche un minuto, preferendo optare su un inedito sistema di gioco che ha valorizzato, invece, Mkhitaryan, protagonista della sua miglior prestazione dall’inizio della stagione. Chiaramente, però, l’attenzione mediatica è andata subito ad indagare uno dei temi del momento: cosa c’è alla base della panchina dell’esterno cresciuto nelle giovanili dell’Inter? Scelta tecnica o c’è di più?

Leggi anche –> Calciomercato Roma, decisione presa | Rescissione in difesa

Roma, Mourinho e l’esclusione di Zaniolo: l’annuncio di Trevisani

A parlare del “rebus” Zaniolo ci ha pensato anche Riccardo Trevisani, intervenuto a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24. Ecco le parole del giornalista Mediaset: “Se Zaniolo non gioca mai, qualcosa che non quadra tra lui e Mou c’è. Ho visto una prova non bellissima della Roma, ma la fase difensiva è stata molto solida. E, cosa fondamentale, ho rivisto a giocare a calcio Mkhitaryan.”