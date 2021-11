Calciomercato Roma, il futuro di Zaniolo sta diventando sempre più un rebus: l’ultima indiscrezione, se confermata, avrebbe del clamoroso.

Servivano tre punti alla Roma di Mou al Ferraris, e alla fine, benché tra molte difficoltà e al termine di una gara molto tirata, decisa soltanto nel finale, i tre punti sono arrivati. Merito soprattutto della capacità dello Special One di ribaltare come un calzino la squadra, cambiando sistema di gioco ed interpreti: basti sottolineare, a titolo esemplificativo, la sontuosa prova di Mkhitaryan, oltre ovviamente a quella gigantesca di Gyan, che hanno di fatto relegato in secondo piano la decisione del tecnico lusitano di spedire in panchina Zaniolo.

Non è stata una settimana facile, per usare un eufemismo, per l’esterno offensivo dei giallorossi. Le ultime prestazioni, tra campionato e Conference League, sono state tutto tranne che confortanti; se a ciò aggiungiamo il piccolo screzio che il calciatore avrebbe avuto con Mou qualche giorno fa, la scelta di quest’ultimo appare come la logica conseguenza che suggella un periodo no del talento cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Zaniolo non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024, situazione che Pinto non considera una stringente necessità, dando adito inevitabilmente a numerose indiscrezioni.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, ribaltone totale | Mourinho spiazzato

Calciomercato Roma, sondaggio Milan per Zaniolo: i dettagli

Stando a quanto riferito da Calcio Style, il Milan avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per tastare la situazione, per capire gli eventuali margini di trattativa con la Roma; affare, però, che resta molto complesso, alla luce della valutazione dell’ala offensiva, che si aggira sui 50 milioni di euro. Cifra che i rossoneri potrebbero raggiungere eventualmente solo nel caso in cui riuscissero a piazzare determinate cessioni; al momento, va detto, per il “Diavolo” Zaniolo è un’idea e nulla più, in quanto non è stata imbastita ancora nessun tipo di trattativa. Maldini, però, resta alla finestra…