Calciomercato Roma, addio Zaniolo: “C’è già una squadra”

Per ora il grande lavoro svolto da parte di Tiago Pinto sul calciomercato è stato soprattutto quello legato alle uscite.

Uscite che tra gennaio e giugno prossimo potrebbero essere ridotte all’osso, tra i vari prestiti con diritto – che potrebbero diventare obbligo – e i calciatori in scadenza di contratto, ovvero Federico Fazio e Davide Santon, per i quali si proverà a trovare una sistemazione già a gennaio.

Uno dei talenti però più forti che la Roma ha in rosa è Nicolò Zaniolo, per il quale il tecnico José Mourinho sin da subito ha espresso grandi parole di elogio. Dopo due gravi infortuni rimediati nel giro di poco tempo di distanza l’uno dall’altro, hanno portato al recupero molto più lento per il numero 22 giallorosso. La sua valutazione di mercato in questo momento è abbastanza complessa farla, visto anche il rendimento di questa stagione.

Calciomercato Roma, squadra inglese su Zaniolo

Il giocatore non ha realizzato ancora nessun gol in campionato, ma in UEFA Conference League è tornato ufficialmente in gol nella gara di ritorno del playoff contro il Trabzonspor. A proposito del suo futuro, però, c’è da segnalare l’interesse di un top club, quale è il Manchester United. I Red Devils sono su di lui secondo quanto riportato dal giornalista Enrico Camelio nella trasmissione ‘CMIT TV‘: “Su di lui ci sono anche squadre spagnole”.

Anche Eleonora Trotta aggiunge che al momento non è nei piani della Roma il rinnovo del contratto, che scadrà nel giugno 2024. Attenzione dunque alla prossima estate, dove potrebbe arrivare la prima cessione di un big da quando i Friedkin hanno acquistato la società capitolina.