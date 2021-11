Calciomercato Roma, rebus Zaniolo: doppio assalto | Firma fino al 2026

Calciomercato Roma, altre voci inerenti il futuro di Niccolò Zaniolo, con i giallorossi che devono sventare un doppio assalto.

La vittoria contro il Genoa, oltre a rappresentare un viatico importante per la conquista di tre punti di vitale importanza per proseguire la rincorsa per un piazzamento in Champions League, è servita anche per confermare, implementandoli, quei cambi di modulo che, ad esempio, erano stati già applicati nel corso della gara contro il Venezia.

Nuovo scacchiere tattico nel quale, complice anche alcune divergenze con Mou e più in generale un periodo di forma non proprio smagliante, Niccolò Zaniolo non è stato parte integrante, e che invece sta valorizzando, oltre che Felix, anche Mkhitaryan ed El Shaarawy, apparsi a loro agio. I voci, gli spifferi legati ad una possibile partenza di Zaniolo stanno monopolizzando l’attenzione mediatica: l’esterno ha un contratto in scadenza nel 2024, e fino a questo momento non sono sono state avviati manovre concrete per prolungarlo.

Calciomercato Roma, Juventus e Tottenham su Zaniolo: la mossa di Pinto

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de “Il Tempo“, sarebbero state confermate le voci che hanno accostato il calciatore a Tottenham e Juventus, che avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare la situazione. Ai bianconeri e a Conte l’esplosività, l’ego e la tecnica della funambolica ala offensiva cresciuta nelle giovanili dell’Inter sono sempre piaciute, e un ritorno di fiamma in questo senso è tutto tranne che ipotesi utopistica. La volontà della Roma, però, è quella di continuare a puntare su Zaniolo, al punto che l’intenzione è quella di pervenire ad una reciproca intesa per il rinnovo del suo contratto fino al 2026. Staremo a vedere cosa succederà.