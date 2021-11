Calciomercato Roma, intrigo Zaniolo | “Prendiamolo subito”

Calciomercato Roma, “giallo” Zaniolo: si scatena il putiferio sui social alle voci legate al possibile addio dell’esterno.

Al ritorno dalla sosta delle Nazionali, la Roma con carattere ha vinto al “Ferraris ” contro il Genoa, e può preparare al meglio il doppio contro in Conference League, e contro il Torino in campionato.

Tuttavia, a tenere banco in queste ore, in casa giallorossa, è sempre la situazione Zaniolo, che rischia di diventare un vero e proprio tormentone. In particolare, negli ultimi giorni sono state rilanciate indiscrezioni secondo cui l’esterno sarebbe finito nuovamente nel mirino del Tottenham e della Juventus, a caccia di innesti in attacco per migliorare la resa realizzativa. La Roma, però, non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei suoi gioielli più luminosi, e sicuramente non lo cederà ad una cifra irrisoria: tuttavia, l’accostamento di Zaniolo alla nuova squadra di Conte, ha suscitato l’entusiasmo dei tifosi degli Spurs.

Calciomercato Roma, “giallo” Zaniolo | Tifosi del Tottenham scatenati sui social

Bring him in!!! — 🇹🇳 N17 Nabil 🇹🇳 (@NabilJ90) November 23, 2021

“Mourinho falls out with most creative player” surprise surprise — G/Odz (@_Priickly) November 23, 2021

Zaniolo-Tottenham? “Prendiamolo subito”,”sì, per favore“: queste sono alcune delle risposte più gettonate. C’è chi mette in discussione il suo rapporto con Mourinho, e chi invece si sofferma ad analizzare i numerosi infortuni di cui è rimasto vittima il calciatore nell’ultimo periodo. Insomma, il profilo di Zaniolo, seppur tra alcune riserve, piace e non poco ai sostenitori del Tottenham: staremo a vedere se gli Spurs affonderanno il colpo, facendo breccia nel muro eretto dalla Roma.