Conference League, probabili formazioni Roma-Zorya

Partita molto delicata quella di domani sera dello Stadio Olimpico tra la Roma e lo Zorya. Ecco le ultime sulla formazione

José Mourinho farà sicuramente qualche cambio, anche in vista della sfida di domenica pomeriggio delle ore 18, sempre nella capitale, contro il Torino di Ivan Juric. Ci sono però già alcuni titolari.

Il tecnico giallorosso ha già rivelato chi giocherà domani, ma non tutta la formazione. I capitolini occupano al momento la seconda posizione del Gruppo C di UEFA Conference League. A guidare il girone sono i norvegesi del Bodo/Glimt con un punto in più rispetto alla Roma, ma soprattutto con gli scontri diretti a loro favore. Ai giallorossi è rimasta la partita di domani e la trasferta di Sofia, in Bulgaria, contro il CSKA, che domani va in Norvegia. La Roma proverà a fare di tutto per evitare la seconda posizione e provare a prendere il primato. Questo gli permetterebbe di andare agli ottavi di finale.

Probabili formazioni Roma-Zorya

Qualora non fosse così e dovesse rimanere in seconda posizione, per i giallorossi ci sarà un playoff contro una delle squadre che scenderanno dall’Europa League. Domani si ripartirà, dunque, da Rui Patricio, Gianluca Mancini, Jordan Veretout, Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham. Questi sono i cinque giocatori titolari già annunciati dallo Special One. Ne mancano altri sei.

L’emergenza infortuni sta rientrando piano piano, soprattutto dopo il rientro in gruppo dei due terzini sinistri Matias Vina e Riccardo Calafiori. Da valutare – ma saranno convocabili – le condizioni di Roger Ibanez e Lorenzo Pellegrini.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Shomurodov, Abraham.

All.: Mourinho.

ZORYA (4-3-3): Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy, Buletsa, Nazaryna, Kochergin, Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh.

All.: Skrypnyk