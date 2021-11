Calciomercato Roma, rescissione immediata | Offerto anche a Pinto

Calciomercato Roma, lo mandano via già a gennaio. E rimane un’occasione per Tiago Pinto. I possibili scenari

Un vero e proprio terremoto che potrebbe agevolare Tiago Pinto nella ricerca di un centrocampista da regalare a José Mourinho nel prossimo mercato di gennaio. Sì, perché all’interno della Juventus, dopo la nottataccia di Champions League, si inizia a cambiare strategia. E secondo quanto riportato da TuttoSport, già nei prossimi mesi ci sarà un giro di vite in casa bianconera.

Molti sono sulla graticola. Tra questi, come ben si sa, c’è anche Ramsey, che anche se non presente a Londra, è uno di quelli che maggiormente ha deluso nel corso di questi anni. Per lui si parla anche di una possibile risoluzione consensuale del contratto che lo lega alla società piemontese fino al prossimo giugno. Ed è già stato offerto a Tiago Pinto che, in un primo momento, ha declinato la proposta. Ma le cose potrebbero anche cambiare.

Calciomercato Roma, Ramsey obiettivo?

Ramsey è quel tipo di giocatore che potrebbe fare al caso della Roma. Non questo Ramsey, ovviamente, ma quello che si vede nella nazionale gallese, che appare un altro calciatore rispetto a quello ammirato in Serie A. Come detto, nelle scorse settimane, è già stato offerto al general manager, ma il fatto di non riuscire a prendere Zakaria – ormai destinato proprio alla Juve – potrebbe sicuramente far cambiare idea non solo al dirigente ma anche a Mourinho, che ha sempre l’ultima parola.

Non c’è dubbio che l’ex Arsenal, se in forma, e se libero mentalmente, può essere uno che può ancora fare la differenza. Ma i dubbi arrivano appunto per questo motivo: la sua tenuta fisica e mentale che non lo hanno mai fatto entrare con continuità nelle rotazioni juventine degli ultimi anni. Una situazione che si completa col fatto che il gallese prende 7 milioni di euro all’anno. Una cifra che la Roma non è ovviamente disposta a versare. Servirebbe, insomma, anche un avvicinamento da parte del calciatore. Chissà…