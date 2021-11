Roma Zorya, Mou è sempre più Special | “Sono andato a scuola”

Le parole di Mourinho dopo Roma-Zorya: ecco cosa ha detto il tecnico lusitano nel post partita del match di Conference.

La Roma fa il suo, e ottiene tre punti preziosissimi per il suo cammino europeo: all’Olimpico Abraham e compagni regolano la pratica Zorya con un agevole 4-0, al termine di una gara mai in discussione, ottenendo la qualificazione matematica almeno ai sedicesimi di finale.

Prestazione che sicuramente non può non far felice José Mourinho, che ha riproposto la difesa a tre, schierando Zaniolo a ridosso di Abraham, ottenendo non solo maggiore compattezza, ma anche più produzione offensiva. Ecco le parole del tecnico lusitano ai microfoni di DAZN: “Oggi era un dentro o fuori, un pareggio lasciava le porte aperte. Qualificare ed andare avanti è già positivo, abbiamo giocato bene, abbiamo segnato, risposte positive, sono tranquillo, è andato bene. Abbiamo qualità diverse lì davanti, non abbiamo problemi: abbiamo perso un top come Dzeko, ma lì non posso piangere. Il cambio di Abraham era già pronto: Mayoral stava già entrando, ma il secondo goal era perfetto”.

Leggi anche –> Roma-Zorya, Mou cuore d’oro | Il gesto al triplice fischio

Roma-Zorya, le parole di Mourinho

Mourinho ha poi svelato un retroscena su Missori, a cui ha regalato il pallone al triplice fischio: “Per Missori è stata la sua prima partita con la sua amata Roma, l’ho trovato a scuola con i ragazzini, è per lui e per tutti come lui.”