Calciomercato Roma, rivoluzione Juventus | Lo portano via a gennaio

Calciomercato Roma, c’è il piano della Juventus per prendere l’obiettivo giallorosso per il mercato di gennaio. Cherubini in pressing

C’è il piano della Juventus, secondo l’edizione odierna di TuttoSport. E Pinto ormai ha capito che arrivare all’obiettivo è assai complicato. Sì, perché i bianconeri affonderanno il colpo già a gennaio per uno dei centrocampisti che la Roma aveva messo nel mirino ma che ancora non è riuscita a regalare a Mourinho.

Tutto fa pensare ormai che Denis Zakaria sia destinato alla società bianconera. Cherubini ha svelato i piani: fuori almeno uno tra Rabiot e Ramsey in mezzo al campo (e per il gallese rimane sempre calda l’ipotesi risoluzione consensuale), per arrivare allo svizzero del ‘Gladbach che va in scadenza nel prossimo giugno e con i tedeschi non ha nessuna intenzione di rinnovare. Insomma Pinto ha la strada in salita. Anche se, questo, si era già capito da un po’ di tempo.

Calciomercato Roma, cambiano gli obiettivi

E per forza di cose devono cambiare gli obiettivi della Roma. A centrocampo qualcuno dovrà pur arrivare. La coperta è troppo corta per Mourinho che con la vittoria di ieri contro lo Zorya ha messo anche in ghiaccio il passaggio del turno in Conference League. Probabilmente con una gara in più rispetto alle previsioni, visto che il Bodo ha vinto e i giallorossi dovrebbero giocare i sedicesimi di finale contro una delle terze nei gironi di Europa League. E siccome l’obiettivo europeo rimane, eccome, perché potrebbe portare un trofeo dopo tanto tempo, bisogna anche pensare a questa gara in più che non era di certo stata messa in preventivo visto il girone comunque modesto che era capitato ai giallorossi. Ma i due passaggi a vuoto contro i norvegesi hanno fatto la differenza.

In poche parole: Tiago Pinto deve accelerare, ma non lo potrà fare su Zakaria che ormai sembra aver preso una decisione. Verrà in Italia, probabilmente, ma difficilmente lo vedremo dalle partii di Trigoria. Anche se la speranza come sempre è l’ultima a morire.