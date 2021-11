Sorteggio Mondiali, incubo CR7 per l’Italia | Regolamento e dove vederlo in TV

Sorteggio Mondiali, incubo CR7 per l’Italia. Tutto quello he c’è da sapere sul regolamento e dove vederlo in tv e in streaming

La data era segnata in rosso sul calendario sin dal momento in cui si è capito che contro l’Irlanda del Nord non avremmo vinto. E il giorno è arrivato. Oggi la nazionale italiana scoprirà le avversarie del mini girone che porterà al Mondiale in Qatar del prossimo anno. La squadra di Mancini è testa di serie. Ma ci sono enormi rischi.

Potremmo pescare un girone debole, con Macedonia del Nord in semifinale. E poi magari chissà, anche in finale una delle teste di serie insieme agli azzurri che non fanno paura. Oppure potremmo anche beccare un girone di ferro, con la Polonia in semifinale e una tra Portogallo e Svezia all’ultimo atto. Sì, c’è questo rischio. Ci sono tanti uomini che fanno realmente paura. Da Cristiano Ronaldo in primis, passando poi per Lewandowski, e chiudendo con Ibrahimovic e la sua Svezia, che già ci ha fatto male, malissimo, nella notte storica di San Siro. Un incubo che non deve ripetersi. Ne va della credibilità di tutto il movimento.

Sorteggio Mondiali, dove vederlo in diretta tv e in streaming

Il sorteggio sarà a Zurigo oggi, venerdì 26 novembre, e inizierà alle 17. Le partite sono in programma alla fine del mese di marzo: tra il 24 e il 25 le semifinali, tra il 28 e il 29 le tre finalissime che decideranno le ultime squadre che andranno in Qatar. Saranno composti tre raggruppamenti da quattro squadre. Ci saranno semifinale e finale. Gara secca, senza possibilità d’appello. In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, supplementari e rigori. Non si può sbagliare davvero nulla.

Il sorteggio di oggi, infine, sarà possibile seguirlo sia in diretta tv che in streaming. La diretta Tv sarà su Rai 2 e anche su Rai 2 HD al canale 502 del telecomando. Per lo streaming invece ci sarà la possibilità non solo di RaiPlay, ma anche sul sito della Fifa (fifa.com) e anche sul canale ufficiale Youtube della Uefa. Un evento così importante che darà a tutti la possibilità di seguirlo.