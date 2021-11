Calciomercato Roma, colpo Real | Bruciata la concorrenza

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicino alla conclusione un importante affare di calciomercato che coinvolge il Real Madrid.

In casa Roma si continua a lavorare sottotraccia in vista della riapertura invernale del calciomercato. In più occasioni José Mourinho ha fatto presente quali siano le esigenze più impellenti per migliorare la rosa. Pur dimostrando sempre grande stima per il lavoro svolto dalla dirigenza, l’allenatore portoghese ha sottolineato che per portare avanti il progetto triennale della Roma serviranno anche innesti sul mercato.

Una necessità che è ben nota tanto al General Manager Tiago Pinto quanto alla proprietà di Dan e Ryan Friedkin. L’obiettivo di crescita costante e continua del club, quindi, sarà ampiamente sostenuto dal punto di vista economico, così da mettere l’allenatore nelle condizioni di fare il miglior lavoro possibile.

Calciomercato Roma, il Real spariglia | Affare da 27 milioni

Sin dai primissimi giorni nella Capitale, Mourinho aveva segnalato la necessità di intervenire sul centrocampo. L’acquisto di un giocatore di spessore internazionale, secondo il tecnico, avrebbe consentito a tutta la squadra di innalzare il proprio livello. Il calciomercato estivo, in parte condizionato da una serie di eventi esterni, non ha portato al tecnico il giocatore che voleva. Per questo Pinto lavora in vista della sessione di gennaio.

Sembra sempre più complesso, però, arrivare all’obiettivo numero uno, che risponde al nome di Denis Zakaria. Lo svizzero è il preferito della Roma, che vorrebbe portarlo subito nella Capitale. Su di lui, però, c’è l’interesse di mezza Europa. Oltre ai diversi club che vorrebbero acquistarlo a giugno a parametro zero, nelle ultime ore si sono registrati i passi avanti della Juventus. Ma anche i bianconeri, ora, rischiano di restare bruciati: il Real Madrid, secondo calciomercato.it, sarebbe pronto a far saltare il banco offrendo al Borussia Moenchengladbach ben 27 milioni di euro per vestire subito di blanco il calciatore. Una cifra che sarebbe impossibile da ignorare per il club tedesco e che potrebbe convincere Zakaria a sposare il progetto del Real.