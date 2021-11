Roma, Mou vuota il sacco sulle esclusioni di Zaniolo | Annuncio a Sky

Roma, le parole di Mourinho al fischio finale della gara contro lo Zorya. Lo Special One vuota il sacco anche su Zaniolo.

I tre punti conquistati dalla Roma al cospetto dello Zorya sono un’iniezione di fiducia importante per gli uomini di Mourinho, che ottengono la matematica certezza di approdare almeno ai sedicesimi di Europa League.

La gara dell’Olimpico è stata segnata dalla “rinascita” di Niccolò Zaniolo, che Mourinho ha deciso di schierare al fianco di Abraham. Lo Special One è stato ripagato con i fatti, dal momento che il gioiello giallorosso è entrato in quasi tutte le azioni pericolose dei capitolini, mettendo il suo personale timbro sul momentaneo 2-0. A tenere banco in questa settimana sono state le voci legate ad un possibile gelo tra l’esterno cresciuto nelle giovanili dell’Inter e il tecnico portoghese, per spiegare le due esclusioni contro Venezia e Genoa. Di questo ha parlato Mou ai microfoni di Sky.

Leggi anche –> Roma-Zorya, Mou è sempre più Special | “Sono andato a scuola”

Roma, l’annuncio di Mou a Sky su Zaniolo

Mou ha risposto così alle domande su Zaniolo: “La prima panchina contro il Venezia è stato il frutto di una settimana nella quale ha avuto tanti problemi, a causa dei quali non si è allenato. Oggi ha giocato bene: non mi aspettavo niente da lui da un punto di vista individuale, ma di lui con la squadra. Ho avuto questa risposta. Voglio chiedere alla stampa di lasciarlo tranquillo: so che con le presunti liti si venda di più, ma soprattutto se siete romanisti, lasciateci lavorare tranquilli. Ha tanto talento, deve avere consapevolezza anche nei momenti più difficili: ha un percorso da fare, ma non dimentichiamo la cicatrice emozionale che porta un infortunio come il suo.”