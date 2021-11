Roma, riecco Pallotta | Clamoroso ritorno in Serie A

Secondo gli ultimi rumors l’ex presidente della Roma James Pallotta potrebbe presto tornare in Serie A. Ecco come stanno le cose.

La Roma ha cominciato in estate, con l’arrivo di José Mourinho in panchina, un progetto che punta a far crescere il club in maniera importante nei prossimi tre anni. Il piano della proprietà guidata da Dan e Ryan Friedkin è chiaro: la crescita tecnica della squadra deve andare di pari passo con un percorso di rafforzamento dal punto di vista economico.

Nessun investimento folle in stile PSG, dunque, ma un piano serio e ben costruito per riportare la Roma ad essere competitiva ai più alti livelli. Per farlo, la dirigenza ha cominciato a lavorare già in estate, con la cessione di molti calciatori ereditati dalla precedente gestione. Una gestione criticata aspramente da Mourinho, che nella conferenza stampa prima del match contro il Napoli non ha usato giri di parole per descrivere l’operato di chi ha amministrato la Roma negli scorsi anni.

Roma, riecco Pallotta | Voci sul ritorno in Serie A

Il riferimento alla proprietà di James Pallotta non è stato neanche particolarmente velato. L’ex patron della Roma, che ha ceduto alla famiglia Friedkin nell’estate 2020, potrebbe però non aver chiuso con il calcio italiano. Secondo quanto scrive oggi il quotidiano La Repubblica, infatti, alcune voci circolate con insistenza negli ultimi giorni descriverebbero l’ex numero uno giallorosso come fortemente interessato a un club di Serie A.

Il club in questione è l’Inter, che attraversa un periodo complesso sotto la guida di Suning. La proprietà cinese, infatti, ha ridimensionato i piani dei nerazzurri a partire dalla pandemia di Covid-19 e le importanti cessioni estive – con gli addii di Lukaku ed Hakimi – potrebbero non essere sufficienti a far quadrare i conti anche in futuro. Per questo le voci su una possibile cessione del club da parte di Suning continuano a circolare: l’ultima, parla di un serio interessamento da parte del gruppo che fa capo a Pallotta.