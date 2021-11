Roma, sospiro di sollievo per Mourinho | Le ultime da Trigoria

All’indomani della convincente vittoria in Conference contro lo Zorya, la Roma torna al lavoro a Trigoria in vista del match di domenica contro il Torino.

Dopo la vittoria di ieri sera contro lo Zorya, la Roma torna a concentrarsi sul Campionato. Alla ripresa dopo la sosta, domenica scorsa, i giallorossi hanno raccolto tre punti pesantissimi sul campo del Genoa, cui ora sarà fondamentale dare continuità. Per mantenere intatta l’ambizione di raggiungere un piazzamento tra le prime 4, valido per qualificarsi alla prossima Champions League, la Roma dovrà sbagliare il meno possibile.

La sfida di domenica contro il Torino, in questo senso, rappresenterà un banco di prova importante. Con l’arrivo di Ivan Juric in panchina i granata sembrano una squadra completamente diversa da quella che lo scorso anno faticò fino all’ultimo per ottenere la salvezza. Mourinho, quindi, sa che di fronte si troverà un avversario agguerrito e ben organizzato.

Roma, ultime da Trigoria | Il punto sugli infortunati

La Roma, lo ha ribadito proprio Mourinho nella conferenza stampa prima del match di Conference League, si trova ad affrontare un periodo complicato per via delle molte assenze. La doppia tegola per la positività al Covid di Villar e Cristante è andata a sommarsi a una serie di altri infortuni che tengono in apprensione il tecnico. Per fortuna, però, la situazione sembra essere in graduale miglioramento.

In vista del match di domenica, infatti, non dovrebbero registrarsi altre assenze oltre ai già citati Cristante e Villar e al lungodegente Spinazzola. Oggi la squadra ha svolto il consueto lavoro in gruppi post partita e tutti gli acciaccati hanno preso parte regolarmente alla seduta. Sia Pellegrini – ieri a riposo perché non al meglio – che Zaniolo – anche lui alle prese con qualche problemino dopo la buona prestazione di ieri – si sono allenati con il gruppo. Unico che, inevitabilmente, prosegue il lavoro individuale è Leonardo Spinazzola.