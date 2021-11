Roma, è ancora pienone | La risposta dei tifosi giallorossi

Il penultimo match della quattordicesima giornata di Serie A sarà quello tra la Roma e il Torino, allo Stadio Olimpico.

I giallorossi vogliono provare a dare continutà ai successi su Genoa e Zorya dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque. Per farlo dovranno battere i granata di Ivan Juric all’Olimpico, davanti ai propri tifosi.

Con la vittoria dell’Atalanta all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri si sta creando un solco tra le prime quattro e le restanti squadre. Proprio per questo la Roma domani ha un’occasione importante per rimanere agganciata ai bergamaschi (in caso di vittoria rimarrebbero 3 i punti di distanza dalla squadra di Gian Piero Gasperini.

Roma-Torino, altro sold out

A proposito di tifosi, domani – ancora una volta – i supporters giallorossi hanno risposto presente. Saranno poco più di 45 mila i tifosi della Roma che domani urleranno e canteranno per la Roma. Quasi tutto esaurito, dunque, che si ripeterà anche sabato prossimo, quando la compagine dello Special One riceverà l’Inter di Simone Inzaghi. Mercoledì i capitolini, invece, andranno in trasferta, allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Per domani rimangono ancora poco meno di duemila biglietti a disposizione con una promozione dedicata agli U16.