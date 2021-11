Roma-Torino, Juric nei guai: quattro assenze ufficiali | L’annuncio

Roma-Torino, quattro tegole per Juric: non ci saranno nella gara contro i giallorossi. L’annuncio in conferenza stampa.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Torino, gara importantissima per l’evolversi della stagione della compagine di Mou, a caccia di rinnovate certezze dopo la buona impressione destata in Conference League, con la vittoria contro lo Zorya che ha garantito a Zaniolo e compagni l’accesso almeno ai sedicesimi di finale.

In campionato, l’exploit al “Marassi” grazie alla doppietta nel finale siglata da Felix Gyan, ha rappresentato una vera e propria manna dal cielo per la classifica dei giallorossi, attesi dalla delicata sfida all’Olimpico che opporrà loro il Torino di Juric, una delle rivelazioni più fulgide di questo campionato. La mano dell’ex allenatore dell’Hellas Verona si vede: i granata occupano l’undicesimo posto in classifica, dall’alto dei 17 punti conquistati in queste prime tredici giornate di campionato, ma si presenteranno all’Olimpico con numerose defezioni.

Roma-Torino, Juric in conferenza: “Non ci saranno domani”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione al match contro i giallorossi, è stato proprio Juric in persona a fornire maggiori ragguagli in merito ai forfait cui i granata dovranno far fronte contro la Roma. Ecco le parole del tecnico: “Mandragora, Ansaldi, Verdi e Rodriguez sono out.” Assenze importanti, soprattutto sulle corsie laterali, uno dei punti di forza della squadra di Mou: staremo a vedere quali saranno eventuali gli accorgimenti che i piemontesi decideranno di apportare.