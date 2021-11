Calciomercato Roma, conferme dall’Olanda | Giallorossi in lizza

Un calendario di fuoco aspetta la Roma da qui a gennaio, dove dovrebbero arrivare nuovi rinforzi dal calciomercato.

Il general manager giallorosso Tiago Pinto dovrà fare un altro ottimo lavoro dal punto di vista delle entrate nella sessione invernale del mercato, a partire dal 3 gennaio. Tanti big match proprio nel primo mese del nuovo anno attendono José Mourinho, il quale si vorrà farsi trovare più pronto che mail.

Sabato pomeriggio ci sarà allo Stadio Olimpico la sua ex Inter, che dopo tanti anni ritrova da avversaria, per la prima volta da allenatore di un altro club italiano. Sarà una serata speciale per lui, davanti al tutto esaurito del pubblico capitolino, ma come ha detto lui stesso nel post gara della vittoria contro il Torino, ha un solo pensiero fisso lo Special One: la AS Roma. Mercoledì, intanto ci sarà il turno infrasettimanale contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Calciomercato Roma, confermato l’interesse per Kokcu

Poco più di un mese fa vi avevamo parlato proprio di un forte interessamento da parte della Roma per un giovane centrocampista nato in Olanda ma di nazionalità turca. Si tratta di Orkun Kocku, classe 2000 di proprietà del Feyenoord. Secondo quanto riportato dal giornalista olandese Freek Jansen gli occhi della Roma ci sono sul giocatore, visionato anche da vicino dalla dirigenza capitolina. Su di lui anche Siviglia e Leeds.