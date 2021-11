Calciomercato Roma, tempo scaduto | Addio immediato

Calciomercato Roma, pronta una sfida a quattro: sono disposti a cederlo in prestito. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna.

Dal cambio di modulo adoperato di Mou, che ha avanzato il raggio d’azione di Zaniolo schierandolo a ridosso di Abraham, con il contemporaneo utilizzo di Mkhitaryan ed El Shaarawy, sembra che tutta la squadra abbia tratto beneficio. Non ci stiamo riferendo soltanto alla rinnovata prolificità offensiva, ma anche alla ritrovata compattezza difensiva, maturata in concomitanza anche del ritorno in campo di Chris Smalling.

Proprio l’armeno ex Arsenal, che fino a poco tempo fa era un corpo avulso alla manovra, è ritornato il calciatore scintillante ammirato la passata stagione. Al netto delle varie assenze palesate in mediana, anche contro il Toro il centrocampo di Mou ha saputo offrire una prova di sostanza, soffrendo quando c’era da soffrire, proponendo quando era giunto il momento di far male all’avversario. Ciò non toglie che Pinto stia continuando a scandagliare il mercato, alla ricerca di quelle occasioni, magari low cost, con qui aumentare il numero di alternative a disposizione di Mou. Alcuni rumours accostavano Riqui Puig ai giallorossi, e proprio in questo senso trapelano interessanti novità dalla Spagna.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, firma ufficiale | Svolta sempre più vicina

Calciomercato Roma, Riqui Puig “silurato” dal Barça | Sfida a 4

Stando a quanto riferito da “Elgoldigital.com“, il Barcellona avrebbe deciso di mettere “alla porta” il giovane spagnolo cresciuto nella cantera blaugrana, avallandone una cessione in prestito già a gennaio, sebbene il contratto del centrocampista classe ’99 scada nel 2023. Sarebbero quattro i club interessati a Puig: oltre al Granada e al Celta Vigo, che hanno mosso passi concreti già nelle scorse settimane, senza però pervenire alla fumata bianca, si sarebbero aggiunte alla lista anche Getafe e Rayo Vallecano.