Entusiasmo Roma, l’annuncio che fa sognare i tifosi

Contro il Torino la Roma ha centrato la terza vittoria consecutiva. Alla vigilia della trasferta di Bologna arriva un nuovo annuncio che fa sognare i tifosi.

I giallorossi sono ripartiti alla grande dopo l’ultima sosta Nazionali. La squadra allenata da Mourinho ha infilato tre vittorie consecutive tra campionato e Conference League. Alla vigilia della trasferta di Bologna arriva un nuovo annuncio che accende l’entusiasmo dei tifosi, ecco le parole del dirigente giallorosso.

La Roma è attesa da una gara importantissima, domani pomeriggio sul campo del Bologna. Nella quindicesima giornata di Serie A i giallorossi faranno visita agli emiliani guidati da Sinisa Mihajlović. Partita da non sbagliare per la Roma, attesa dal big match contro l’Inter questo sabato all’Olimpico. Giallorossi a caccia di continuità, dopo tre vittorie consecutive fondamentali. Si accendono gli entusiasmi intorno alla Roma e arriva un nuovo annuncio societario che fa sognare i tifosi.

Entusiasmo in casa Roma, l’annuncio di Morgan De Sanctis

A parlare nelle scorse ore è stato Morgan De Sanctis. L’ex portiere, attualmente vicedirettore sportivo, è intervenuto in occasione della premiazione per il premio Maestrelli. In quel di Montecatini il dirigente ha anche parlato della stagione giallorossa, a partire dalla sua figura dirigenziale: “Al mio ruolo mi approccio con tanta dignità. Sono al fianco di Tiago Pinto, la società sta cambiando e sta cercando di iniziare un nuovo percorso, ambiziosa tutte le volte che scende in campo.”

Un punto sulla stagione della Roma: “Vogliamo essere protagonisti, ma questo ruolo ce lo dobbiamo guadagnare sul campo. Non era scontato acquisire subito un’identità. I risultati saranno definitivi a fine stagione, lì si potrà trarre un bilancio più chiaro.” L’annuncio che fa sognare i tifosi: “La Roma è una società importante che da tempo non alza un trofeo, ma bisogna arrivarci con un percorso virtuoso. Dobbiamo aspettarci un progresso continuo, siamo fiduciosi.” Infine uno sguardo al punto più basso raggiunto in questa stagione: “La brutta figura di Bodo va derubricata come un incidente di percorso che non deve più ripetersi”.