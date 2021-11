Calciomercato Roma, confermata anticipazione ASRL | Offerta dal Bayern

Calciomercato Roma, confermata l’anticipazione di ASRL. Offerta direttamente dal Bayern Monaco al general manager giallorosso

Un nome che noi di ASRL vi avevano già dato in maniera esclusiva. E che ora ritorna prepotentemente in corsa per il mercato di gennaio. Visto che Pinto, alla fine della gara contro lo Zorya di Conference League, ha spiegato che qualcuno arriverà. Almeno un centrocampista e un esterno difensivo. In questi due ruoli il gm portoghese deve intervenire.

E allora ecco che anche Il Romanista spiega che alla Roma sarebbe stato offerto Marc Roca del Bayern Monaco. Un elemento che in Germania sta giocando poco anche per via di un infortunio che lo ha tenuto ai box, oltre che alla concorrenza spietata che c’è dentro la rosa di Nagelsmann. Alcuni operatori di mercato lo hanno proposto a Pinto: l’ex Espanyol è stato preso dal Bayern nell’estate del 2020 per 9 milioni di euro. Si potrebbe chiudere a meno.

Calciomercato Roma, la formula per Roca

Roca, comunque, potrebbe essere ceduto anche in prestito gratuito. Il calciatore, infatti, ha chiesto alla società bavarese di lasciarlo partire per tornare a giocare con una certa regolarità. E potrebbe essere il profilo ideale per il centrocampo di José Mourinho. Contro la Dinamo Kiev, in Champions League, ha ricominciato a sentire l’odore del campo. E allora, con un altro mese di lavoro con i compagni e qualche spezzone qua e là, potrebbe anche essere pronto per giocare dall’inizio. Vedremo.

In ogni caso, insomma, confermata in pieno l’anticipazione di ASRL. Roca, spagnolo, 25 anni, è quindi nel mirino di Tiago Pinto che ha capito che l’affare potrebbe essere realmente realizzabile senza nemmeno investire qualcosa per il cartellino. Una soluzione di almeno sei mesi per poi capire a giugno che strade prendere. Si può fare.