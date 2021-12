Mou trema in vista di Roma-Inter: non ci sarà contro i nerazzurri. Lo Special One i n emergenza totale per il big match.

Doveva essere la gara della svolta, della continuità, alla vigilia di un filotto di partite assolutamente decisivo per il proseguo della stagione, e invece la Roma di José Mourinho ha sbattuto contro il muro eretto dal Bologna, che è riuscito a portare a casa i tre punti per effetto della rete siglata da Svanberg.

Piove sul bagnato in casa giallorossa; a prescindere dallo stato emergenziale con la quale i giallorossi si è presentato al Dall’Ara, con l’assenza di Pellegrini a farla da padrone, in vista del match contro l’Inter è arrivata una doppia tegola. Sia Abraham che Karsdorp, infatti, sono finiti sul taccuino dell’arbitro e, diffidati, salteranno il delicatissimo big match di sabato contro l’Inter.

Leggi anche –> Voti Bologna-Roma 1-0, Mou beffato | Tanti bocciati

Il terzino è stato sanzionato dal direttore di gara dal momento che, dopo un battibecco con Teathe, ha lanciato la gara all’indirizzo di Sansone: Pairetto ha interpretato il gesto di Karsdorp come antisportivo, ed ha deciso di estrarre il cartellino del giallo. Un ammonizione che pesa, con lo Special One che sarà chiamato agli straordinari per sopperire all’assenza di due pedine chiave per il proprio scacchiere tattico.