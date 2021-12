Voti Bologna-Roma 1-0, Mou beffato | Tanti bocciati

Trasferta amara per la Roma sul campo del Bologna. Arriva una nuova sconfitta per la squadra di Mourinho, ecco i voti della gara.

La Roma non riesce ad infilare la quarta vittoria consecutiva. La trasferta al Dall’Ara porta cattive notizie per i giallorossi, anche in vista del big match di sabato contro l’Inter. Ecco i voti della gara, fioccano le bocciature.

Una gara complicata per i giallorossi, al Dall’Ara

Un primo tempo equilibrato si chiude col vantaggio dei padroni di casa. Fine primo tempo aggravato da un cartellino giallo tanto generoso quanto pesante. Nel primo tempo la gara è stata sbloccata da Svanberg, abile a smarcarsi dal limite ed infilare Rui Patricio al 35esimo minuto. Il portiere portoghese subisce gol dopo tre gare consecutive concluse a porta inviolata. Giallorossi che non trovano la reazione neanche nella ripresa e piove sul bagnato per Mourinho. Anche El Shaarawy fuori per infortunio. Situazione preoccupante anche in vista del big match di sabato, contro l’Inter. Anche Karsdorp salterà il big match, ammonizione anche per il laterale olandese.

Voti Bologna-Roma 1-0, pioggia di bocciati

Triplice fischio allo stadio Dall'Ara. Nella ripresa non riusciamo a trovare il pareggio. #BolognaRoma pic.twitter.com/ZH33IrRPwE — AS Roma (@OfficialASRoma) December 1, 2021

BOLOGNA: Skorupski 7.5, Soumaoro 6, Medel 6, Theate 7;Skov Olsen 6, Svanberg 7, Dominguez 6.5, Hichey 6; Soriano 6, Barrow 6; Arnautovic sv (17° N. Sansone 6). All.: Mihajlovic 6.5.

ROMA: Rui Patricio 5.5 ; Mancini 5 (73° Vina 6), Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 5, Veretout 4.5 (64° Cristante 6), Diawara 5 (46° Perez 5), Mkhitaryan 5, El Shaarawy 5.5 ( 52° Shomurodov 5.5); Zaniolo 5, Abraham 5. All.: Mourinho 5.5.

Arbitro: Luca Pairetto 4