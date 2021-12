Roma, giallo ridicolo e squalifica contro l’Inter

Primo tempo amarissimo per la Roma al Dall’Ara. I giallorossi sono sotto di una rete contro il Bologna e perdono il numero 9 per la sfida contro l’Inter.

Una prima frazione di gara nefasta per i giallorossi, aggravata dall’ennesimo errore arbitrale. Il primo tempo al Dall’Ara si chiude con i felsinei in avanti per 1-0, ma le cattive notizie non finiscono qui.

Piove sul bagnato in casa Roma, primo tempo da incubo per i ragazzi di Josè Mourinho. Al quarantacinquesimo minuto, allo stadio Dall’Ara, i giallorossi sono in svantaggio. Bologna avanti grazie alla rete di Svanberg, che ha sbloccato la partita con un tiro dalla distanza al minuto 35°. Le cattive notizie non si fermano qui per il tecnico portoghese. Al minuto 46 Luca Pairetto, arbitro della gara, ha sventolato il cartellino giallo in faccia a Tammy Abraham. Il numero 9 giallorosso era diffidato, niente big match per lui.

Roma, giallo ridicolo per Abraham e niente Inter

Il numero 9 salterà il big match di sabato pomeriggio, niente Roma-Inter per lui. Ancora una volta nella bufera finisce il direttore di gara, non una novità stagionale per i giallorossi. Il cartellino è stato davvero generoso, scatenando le ire dei giallorossi e l’incredulità dello stesso Tammy Abraham. Niente big match dunque per l’attaccante inglese.