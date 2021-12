Bologna-Roma, novità su Cristante: le ultimissime dal Dall’Ara

Bologna-Roma, importanti aggiornamenti arrivano dalla città felsinea, a poche ore dalla delicata trasferta per la compagine di Mourinho.

Quest’ultimo è attesa dal complicato impegno infrasettimanale contro una squadra che, storicamente, ha sempre rappresentato un ostacolo non semplice da raggirare per i giallorossi. Starà, dunque, alla sua bravura e a quella dello scacchiere affrontare una rosa che quest’anno ha messo in difficoltà squadre attrezzate, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Mancini e colleghi vengono da un tris di vittorie che ha in parte lenito i malumori catalizzati dalla più che infelice parentesi delle settimane precedenti alla terza sosta di questa stagione. La sfida contro Mijhalovic, amico encomiato anche in conferenza stampa, sarà per lo Special One un importante banco di prova destinato ad avviare un ciclo di impegni che accompagneranno i giallorossi fino a Natale.

Le notizie giunte dopo la sfida contro il Torino hanno smorzato l’entusiasmo legato alla bella vittoria ottenuta con i granata. Questo a causa dell’infortunio di Lorenzo Pellegrini, costretto al forfait per circa un mese e destinato a comparire tra le fila dei convocati solo a inizio 2022.

Bologna-Roma, l’aggiornamento su Bryan Cristante

Oltre alla situazione del numero 7, aveva destato non poche preoccupazioni la situazione di Bryan Cristante. Il numero 4 è risultato positivo al coronavirus lo scorso 20 novembre ed ha già saltato gli ultimi 270 minuti, tra campionato e Conference League. Dopo l’indiscrezione di Mourinho in press-conference nella giornata di ieri, è giunta, come già raccontatovi, l’ufficialità della sua negatività all’ultimo tampone effettuato.

Stando alle ultime da Bologna, inoltre, Bryan si è da poco aggiunto al gruppo, partecipando alla rifinitura a poche ore dalla partita. Tra non molto vedremo se possa figurare anche tra i titolari o se Mou gli preferirà, almeno all’inizio, proprio l’ex della gara, Amadou Diawara.