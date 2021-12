Bologna-Roma, il rischio è altissimo | Ma Mourinho ha già deciso

Bologna-Roma, il rischio è altissimo. Anche perché in vista c’è l’Inter. Ma Mourinho ha già deciso. Stasera è una gara fondamentale

Il rischio è altissimo. Ma Mourinho ha deciso. Lo Special One sa bene che la gara di sabato contro l’Inter passa soprattutto da quella di stasera contro il Bologna. Allora poche possibilità di scelta per lo Special One. Che questo rischio, se lo prenderà. Eccome. Riuscire a tornare nella Capitale con una vittoria sarebbe di fondamentale importanza. Poi il resto verrà da sé.

E allora tutti in campo, o quasi, i quattro diffidati. Rischiano il giallo che farebbe scattare la squalifica Mancini, Karsdorp, Abraham e Cristante. Con solamente quest’ultimo, che è appena guarito dal Covid, che dovrebbe iniziare dalla panchina. Per il resto, gli altri, saranno titolari.

Bologna-Roma, lo Special One ha deciso

Come detto la possibilità che qualcuno si becchi il giallo in una gara insidiosa come quella in Emilia c’è. Ma la rosa corta, l’infortunio di Pellegrini, le assenze per Covid di Felix e Villar, non lasciano nessun margine all’allenatore portoghese: tutti in campo i diffidati. Il guaio maggiore, comunque, viene da un possibile giallo a Karsdorp, visto che in quel ruolo, Mou, non ha un’alternativa che si può davvero considerare valida. Ok, anche gli altri due sono due perni importanti, ma lì qualcosa si potrebbe anche aggiustare, una soluzione ci sarebbe, in poche parole. Anche se c’è sempre l’Inter tra pochi giorni. Uno snodo cruciale per il campionato dei giallorossi.

Si spera infine di tornare a casa con risultato e con nessun giallo pesante. L’arbitro sarà Pairetto, uno che ne ha distribuiti 31 sette uscite in questa stagione. Non pochi.